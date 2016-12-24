комедия

Описание:

Анжела и Анжелика - две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию… Начало сеансов уточняйте у администраторов!