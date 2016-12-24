Главные новости
Саранск новогодний
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
Государственная «Фармация» - во всех больницах Мордовии
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Саранск - победитель конкурса городов России «Город детей...
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...
«Задач - много, денег - мало»
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
Сергей Игонькин: «Люди едут к нам за дружбой и общением»
В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль...