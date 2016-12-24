ужасы

Описание:

В 1997 году в один дом была вызвана полиция. В доме никого не было, но повсюду была кровь, следы борьбы и полицейский видел нечто странное. 17 лет спустя в дом заселяется молодая женщина с девятилетним молчаливым сыном Адрианом. Неприятности не заставляют себя долго ждать, когда выясняется, что группа местных ребят прятала наркотики в подвале этого дома. Сеансы: 14.50, 18.40.