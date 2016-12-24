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«Кому-то выгодно, чтобы Белозерье превратилось в очаг...
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
Куда пойти лечиться?
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
Старая новая «мэрская суббота»
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
Топ 10 спасений 2016 года
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
Дымовая завеса
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...