Главные новости
Без счетчиков придется платить еще больше
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
Татьянин день
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
Сколько прибавят пенсионерам?
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
Награды талантливой молодежи
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
2016 год оказался одним из самых удачных для аграриев...
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...