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Новогодняя афиша

В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
Золотой год

В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград

Афиша Саранска

Сегодня Завтра Ближайшие 7 дней

"Снежная королева-3. Огонь и лед" (6+)/ Россия

Кино мультфильм

Место: Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности - их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень - теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба… Начало сеансов уточняйте у администраторов!

0

"Викинг" (18+)/ Россия

Кино историческая драма

Место: КРЦ «Победа»

Цена:160-180 руб.

Описание:

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат - бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»… Сеансы: 15.50, 18.30, 21.10. Внимание! 31 декабря сеансов не будет!

1

"Дед Мороз. Битва магов" (6+)/ Россия

Кино фантастика

Место: КРЦ «Победа»

Цена:140-180 руб.

Описание:

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник - это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит - свет или тьма. Сеансы: 11.10, 15.10, 19.15. вНИМАНИЕ! 31 декабря сеансов нет!

2

"Три богатыря и Морской царь" (6+)/ Россия

Кино мультфильм

Место: Мадагаскар

Цена:140-220 руб.

Описание:

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и залатать бюджет. Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

3

"Елки-5" (6+)/ Россия

Кино комедия

Место: Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо… Начало сеансов уточняйте у администраторов!

4

"Пассажиры" (16+)/ США

Кино фантастика

Место: КРЦ «Победа»

Цена:120-170 руб.

Описание:

Космический корабль с 5000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия - 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках - жизнь и судьба всех обитателей корабля. Сеансы: 09.00, 21.30, 23.40. Внимание!!! 31 декабря сеансов не будет!

5

"Изгой-один. Звездные войны. Истории" (12+)/ США

Кино фантастика

Место: Мадагаскар

Цена:140-220 руб.

Описание:

Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду «Звёздных Войн». Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого является чертежи совершенного оружия Империи. Несмотря на то, что миссия кажется самоубийственной, отряд готов рискнуть всем ради победы. Однако расстановка сил резко меняется, когда Император посылает за ними своего самого страшного и могущественного приспешника -ДартаВейдера, чьё присутствие гарантирует как минимум одно - отряду повстанцев не суждено вернуться со своей миссии живыми. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

6

"Призрачная красота" (16+)/ США

Кино драма

Место: Мадагаскар

Цена:160-220 руб.

Описание:

Главный герой работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твёрдую почву, однако план срабатывает неожиданным образом. В главных ролях: Уилл Смит, Эдвард Нортон и Кейт Уинслет. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

7

"Новогодний корпоратив" (16+)/ США

Кино комедия

Место: Мадагаскар

Цена:140-220 руб.

Описание:

Когда сестра героя, генеральный директор компании, угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает эпическую рождественскую вечеринку, чтобы заполучить большого клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит из-под контроля… В главных ролях: Кейт МакКиннон, Оливия Манн, Дженнифер Энистон и Джейми Чанг. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

8

"Моана" (6+)/ США

Кино мультфильм

Место: Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

9

Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи

Музей

Место: Музей изобразительных искусств им. С. Эрьзи

Цена:20-150 рублей

Время:09:00-18:00

Описание:

Действуют все постоянные экспозиции: выставки работ Степана Эрьзи, Ф.В. Сычкова, И.К. Макарова, современное отечественное и русское искусство. Цена детского билета - 20 рублей, взрослого - 150 рублей.  

10

Мордовский музей национальной культуры/ выставки

Музей

Место: Музей мордовской культуры

Цена:50 руб.

Время:09:00-18:00

Описание:

До 31 января приглашаем посетить выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения» (0+). Великолепие бабочек и уникальных растений не может оставить равнодушным ни одного человека, а праздник единения с природой станет не только ярким событием и уникальной идеей, но и уроком этического и экологического воспитания детей и взрослых.

11

Музей А.И. Полежаева/ выставки

Музей

Место: Музей имени А.И.Полежаева

Время:09:00-17:00

Описание:

Выставка «Дорогами войны» посвящена журналисту-фронтовику Н.М. Бычкову. Действует постоянная выставка «Вся жизнь моя - гроза» (6+), посвящённая А.И. Полежаеву.

12

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ/ выставки

Музей

Место: Краеведческий музей

Цена:20-80 руб.

Время:10:00-18:00

Описание:

Выставка «Земский доктор» (6+) приурочена к 140-летию заслуженного врача МАССР Михаила Александровича Березина. Наиболее интересными экспонатами являются личные вещи Березина – медицинские инструменты начала XX века и саквояж, а также групповые фотографии 1907 – 1912 гг., на которых мы видим Михаила. Березина среди врачей Саранского уезда и земской больницы. Экспозиция «Большая игра» (6+) посвящается Всемирному дню футбола и футбольному движению в Мордовии. Выставка «Говорит и показывает» (6+) посвящена 85-летию радио и 55-летию телевидения Мордовии. Здесь представлены фотографии и документы, отражающие историю и современность, личные вещи известных мордовских дикторов, а также интереснейшую коллекцию теле и радиотехники из музея ГТРК «Мордовия». Экспозиция «Фестиваль – память на всю жизнь» (6+) приурочена к проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Серия мастер-классов в рамках программы «Каникулы в музее» (6+). Вы интересно и с пользой проведёте время, а также своими руками сделаете новогодний, рождественский подарок или украшение на ёлку. 29 декабря – мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки из бисера. 30 декабря – мастер-класс «Снежная ёлка» (оригинальная поделка из ватных дисков). 3 января – мастер-класс «Картина солью» (необыкновенный способ рисования). 4 января – мастер-класс «Вязаные снежинки» (узоры, выполненные крючком). 5 января – мастер-класс «Рождественская ёлка» (творчество из шишек). 6 января – мастер-класс «КАНЗАШИ» (эксклюзивные украшения из лент). Начало занятий в 12.00.Стоимость одного мастер-класса 50 рублей.   Экскурсионное обслуживание - 400 рублей.        

13

Конкурс красоты

№42  Мария

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