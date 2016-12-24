Главные новости

Топ 10 спасений 2016 года

ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
Дымовая завеса

По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...

Афиша Саранска

Сегодня Завтра Ближайшие 7 дней

"Молчание" (18+)/ Мексика - Тайвань - США

Кино драма

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие. Сеансы: 11.00, 16.10.

0

"Семейное ограбление" (16+)/ Франция

Кино комедия

Место:Мадагаскар

Цена:140-220 руб.

Описание:

Анжела и Анжелика - две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию… Начало сеансов уточняйте у администраторов!

1

"Балерина" (6+)/ Франция - Канада

Кино мультфильм

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году. Сеансы: 10.20, 11.30 (1 февраля - в 11.40), 13.20 (1 февраля - в 13.40).

2

"Притяжение" (12+)/ Россия

Кино фантастика

Место:КРЦ «Победа»

Цена:150-180 руб.

Описание:

Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей, о развитии событий вы узнаете первыми… Сесансы: 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00.

3

"Невеста" (16+)/ Россия

Кино ужасы

Место:КРЦ «Победа»

Цена:120-180 руб.

Описание:

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять, что происходит, приводит девушку к жуткой находке - шкатулке с фотографиями мертвых людей. Сеанс в 11.00,

4

"Три икса: Мировое господство" (16+)/ США

Кино приключенческий боевик

Место:КРЦ «Победа»

Цена:150-180 руб.

Описание:

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие - «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону - судьба мира. Сеансы: 14.30, 16.30.

5

"2+1" (12+)/ Франция - Великобритания

Кино комедия

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе… Начало сеансов  уточняйте у администраторов!

6

"Кредо убийцы" (16+)/ Великобритания- Франция- Гонконг - США.

Кино фантастика

Место:КРЦ «Победа»

Цена:100 руб.

Описание:

Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни. Сеанс в 09.00.

7

"Монстр-траки" (6+)/ США

Кино фантастика

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

8

"Почему он?" (18+)/ США

Кино комедия

Место:Мадагаскар

Цена:140-220 руб.

Описание:

Глава семейства вступает в противостояние с молодым и богатым парнем своей дочери. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

9

"Викинг" (18+)/ Россия

Кино историческая драма

Место:КРЦ «Победа»

Цена:150 руб.

Описание:

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат - бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»… Сеанс в 18.40.

10

"Три богатыря и Морской царь" (6+)/ Россия

Кино мультфильм

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и залатать бюджет. Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

11

"Пассажиры" (16+)/ США

Кино фантастика

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

Космический корабль с 5000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия - 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках - жизнь и судьба всех обитателей корабля. В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратти и Майкл Шин. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

12

Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи

Музей

Место:Музей изобразительных искусств им. С. Эрьзи

Цена:20-150 рублей

Время:09:00-18:00

Описание:

Открылись персональные выставки известных московских художников Валерия Николаевича Ржевского «Драгоценная моя Россия» (6+) и Елены Александровны Ржевской «Жемчужное ожерелье земли» (6+). Действуют все постоянные экспозиции: выставки работ Степана Эрьзи, Ф.В. Сычкова, И.К. Макарова, современное отечественное и русское искусство. Цена детского билета - 20 рублей, взрослого - 150 рублей.  

13

Конкурс красоты

№2  Арина

 Посмотреть все фотографии